JCE insta depositar cambios de datos en centros cercanos

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo, exhortó a los ciudadanos que asisten a los centros de cedulación a entregar los datos que les serán capturados para el cambio del documento de identidad y que, si no logran ser atendidos en un centro, porque agotó la cantidad de personas que deben asistir por día, pueden dirigirse a otro centro cercano de captación de datos.

“Se informa que cada centro de cedulación tiene una cantidad de personas limitadas a atender por día. Es decir, hay un número de aforo determinado. Una vez agotados los turnos, el ciudadano o ciudadana que no ha tenido la oportunidad de dentro de la cantidad a atender, podrá ir a cualquier centro de cedulación, el más cercano, donde haya turnos hábiles”, indicó el funcionario.

Dijo que le atenderán en el otro lugar, siempre y cuando ese centro de cedulación los tenga. “Esto podrá ser consultado en nuestra Web. Esto nos permite más organización y, sobre todo, eficiencia en los servicios”.

La población critica el procedimiento por el caos que afirma imperó.

Recuerda que el domingio, la JCE dejó abierta la cedulación en todo el país y que los ciudadanos tienen la oportunidad de ir a depositar sus datos para la nueva cédula en más de 190 centros de cedulación.

La nueva cédula será recibida en el mes que la persona cumpla años, en el día de la cita indicada.

Este domingo, 12 de abril, en San Francisco de Macorís, la JCE abrió la renovación de la cédula de identidad y cédula de identidad y electoral.

El acto en esta segunda etapa de cambio de cédula lo encabezó el presidente del Pleno de la JCE, Jáquez Liranzo, junto a los demás miembros del organismo electoral.

Módulos Plazas Comerciales

Tienen módulos en plazas comerciales como Ágora Mall, Occidental Mall, Galería 360, Megacentro, Bella Vista Mall y Plaza Central, con horarios específicos.

Para más detalles, pueden consultar la página oficial de la JCE o los enlaces proporcionados en los resultados.

Fuera de su mes

Para aquellas personas que quieran obtener el documento fuera de su mes de nacimiento, el horario de 11:00 de la noche a 7:00 de la mañana. El órgano habilitó una página web.