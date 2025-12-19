Modelos dominicanas denuncian supuesto maltrato por miembros de la Policía Nacional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Varias modelos dominicanas denunciaron este viernes haber recibido supuesto maltrato por parte de miembros de la Policía Nacional.

A través de un video publicado en las redes sociales, explicaron que el hecho ocurrió cuando se desplazaban en un Uber desde el restaurante SBG hacia el hotel donde se hospedaban, tras participar en actividades relacionadas con la celebración de los 60 años de la firma de moda del diseñador Oscar de la Renta.

Durante el retorno a sus aposentos, el vehículo fue detenido por agentes de la Policía Nacional.

Contaron además que recibieron un trato hostil y amenazante durante la retención.

Pese a tratar de interceder para que las cosas no pasaran a mayores, ellos (según dijeron) continuaron amedrentándolas e incluso a advertirles que podrían ser detenidas.

De acuerdo con su testimonio, los agentes les solicitaron sus documentos de identidad, pero explicaron que no lo tenían de manera física y se lo mostraron de forma digital.

Pese a llamar a su manejador recordaron que la actitud de los uniformados nunca fue la apropiada.

Por tal razón, hicieron un llamado a las autoridades del país para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.