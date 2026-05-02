Jean Suriel: "La sensación térmica se tornará más sofocante en los próximos días"

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Luego de varias semanas consecutivas con fuertes aguaceros e inundaciones repentinas en gran parte de República Dominicana, "la sensación térmica se tornará más sofocante en los próximos días".

Así lo advirtió el analista meteorológico, Jean Suriel, quien explicó que esto responde a una anomalía térmica que dominará el panorama entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

"Además, la radiación solar será más significativa y los vientos se mantendrán muy húmedos desde el este-sureste", dijo Suriel.

"Después de las lluvias de los últimos días se ha desarrollado un aumento de los procesos gripales en el territorio dominicano: la humedad del aire y el cambio de temperatura favorece la aparición de la gripe", indicó el analista.

En ese orden, Suriel señaló que la ciudadanía debe estar atenta porque también aumentarán las temperaturas en el país.

"Mi recomendación: no bajar la guardia porque todavía podrían desarrollarse algunas precipitaciones y tener a la mano el mejor aliado contra la gripe", concluyó Suriel en su cuenta de Instagram.