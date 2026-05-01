¿Dónde lloverá este fin de semana en República Dominicana?

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El Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET informó que hasta primeras horas de la noche de este viernes se estarán generando aguaceros locales con tronadas y posibles ráfagas de viento en provincias como La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega y Elías Piña. La actividad irá disminuyendo paulatinamente, dando paso a chubascos aislados en Santo Domingo, San Cristóbal y San Pedro de Macorís, mientras que en el resto del país predominará un cielo estrellado con ligeros incrementos nubosos.

El organismo meteorológico anunció además que, debido a la reducción de las precipitaciones en las próximas 24 a 72 horas, se descontinúan los niveles de alerta y aviso meteorológico que estaban vigentes por riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos y posibles deslizamientos de tierra.

Para mañana sábado, se espera un ambiente mayormente soleado en casi toda la República Dominicana, con algunos chubascos locales y tronadas aisladas en zonas como Monte Plata, La Vega, Azua y San Juan, producto del calentamiento diurno y la incidencia de una débil vaguada. El domingo, las condiciones serán aún más favorables para actividades al aire libre, con cielo soleado, pocas nubes y precipitaciones escasas.

Las temperaturas se mantendrán calurosas, con mínimas entre 22 °C y 23 °C y máximas entre 29 °C y 31 °C, acompañadas de una sensación térmica más elevada por el flujo de viento del sureste. INDOMET recomienda evitar la exposición prolongada al sol, vestir ropa ligera e ingerir suficientes líquidos para prevenir golpes de calor.

En resumen, el fin de semana estará marcado por aguaceros locales con tronadas aisladas en algunas provincias, pero con tendencia a cielos despejados y condiciones mayormente soleadas en gran parte del país.