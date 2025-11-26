Jefe del Ejército realiza amplio recorrido por la frontera en Independencia y Elías Piña

Publicado por Diógenes Tejada Creado: Actualizado:

El Comandante General del Ejército, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, visitó este martes algunos puntos fronterizos claves en las provincias Independencia y Elías Piña, desde donde luego inició un recorrido por la carretera internacional.

La primera visita correspondió al destacamento de Tierra Virgen, ubicado a unos 3,000 pies de altura en los cerros de Bucan Base, Sierra de Neiba, en el área de responsabilidad del 14to. batallón de infantería, con asiento en Jimaní, donde supervisó los avances en la construcción de nuevas instalaciones, así como de un helipuerto.

Desde allí se trasladó al municipio Comendador, provincia Elías Piña, donde visitó el destacamento de Macasías, para luego dirigirse al área de Las dos bocas (confluencia de los ríos Macasías y Artibonito), los destacamentos de Guaroa, y Guayabal, proseguir al puesto del ejército en Hato Viejo y recorrer las áreas conocidas como el paso de Nonón y el paso de Javier, continuando hasta el destacamento de Bánica y concluyendo el primer tramo de su recorrido en la 25ta. compañía en Pedro Santana.

Jefe del Ejército realiza amplio recorrido por la frontera surFuente externa

Desde Pedro Santana, el Comandante del Ejército inició un recorrido por la Carretera Internacional que partió desde el puesto La Cadena, para posteriormente continuar por los puestos de Los Cacaos, El Corte, Sombrero, Palmita, Guayajayuco, Los Algodones, el destacamento de Villa Anacaona y culminar en el puesto del Km. 2.

Finalmente, para cerrar la visita por la zona fronteriza, visitó las instalaciones de la 17ma. compañía en Restauración, el puesto del Km. 14, la inspectoria de Loma de Cabrera con asiento en la fortaleza General José Cabrera y concluyó en la fortaleza Beller, asiento del 10mo. batallón de infantería con asiento en Dajabón.