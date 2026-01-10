Enero y fitness: ¿por qué abandonamos nuestros propósitos tan pronto?

Publicado por Wendy Berroa Hernández Creado: Actualizado:

Enero llega cada año con una coreografía repetida: agendas nuevas, frases motivacionales circulando en redes sociales y gimnasios abarrotados desde las primeras horas del día. Las máquinas no descansan, los vestidores se llenan y la promesa se repite casi como un mantra colectivo: este año sí. Sin embargo, conforme avanza el calendario, el entusiasmo inicial se diluye. Febrero devuelve el silencio a las caminadoras y marzo confirma lo que las estadísticas ya saben: más del 80 % de las personas abandona su propósito físico antes de cumplir dos meses.

Detrás de este fenómeno no sólo hay falta de disciplina. Hay algo más profundo, más íntimo y menos dicho: la presión constante sobre el cuerpo y la idea instalada de que empezar el año implica, casi obligatoriamente, cambiarlo.

En su libro “Yo debería ser flaca”, la autora Camila Serna pone palabras a una frase que muchas personas repiten en silencio desde la adolescencia. No se trata solo de peso, explica la autora, sino de una exigencia aprendida: la creencia de que el cuerpo actual es insuficiente y que debe ser corregido para merecer aceptación, éxito o felicidad.

Enero se convierte entonces en el escenario perfecto para esa exigencia. El inicio de año no solo trae metas laborales o financieras; también reactiva una narrativa corporal que dicta que hay que “compensar” los excesos de diciembre, “volver al control” y, sobre todo, “arreglar” el cuerpo. Los gimnasios llenos no siempre son sinónimo de bienestar, sino de urgencia.

Serna plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué pasaría si el movimiento no naciera del castigo, sino del cuidado? En lugar de entrenar desde el rechazo al cuerpo, propone habitarlo con más escucha y menos violencia. Esta perspectiva ayuda a entender por qué muchos abandonan el gimnasio en pocas semanas: no se sostiene en el tiempo aquello que se construye desde el enojo o la culpa.

La autora también advierte sobre el ciclo repetitivo de la motivación extrema seguida del agotamiento emocional. Metas rígidas, cambios bruscos y expectativas irreales generan frustración rápida. Cuando el cuerpo no responde al ritmo impuesto, aparece el abandono… y con él, la culpa. Enero promete transformación, pero pocas veces enseña permanencia.

Desde esta mirada, el descenso progresivo de personas en los gimnasios no es fracaso individual, sino un síntoma social. Una cultura que empuja a empezar “de cero” cada enero, sin revisar la relación previa con el cuerpo, termina reproduciendo el mismo cansancio año tras año.

Entre las recomendaciones que atraviesan el libro, hay una que resuena con fuerza en este contexto: dejar de convertir el cuerpo en un proyecto eterno de mejora y empezar a tratarlo como un hogar. Moverse por salud, por disfrute o por bienestar emocional genera vínculos más duraderos que hacerlo por presión estética.

Quizás el verdadero propósito de inicio de año no sea bajar de peso ni llenar un gimnasio, sino aprender a escucharse. Entender que la constancia nace del respeto y que ningún cambio profundo se sostiene si parte del rechazo.

Cuando enero vuelva a llenarse de promesas, tal vez valga la pena preguntarse no cuántos kilos se quieren perder, sino cuánta exigencia se puede soltar. Porque, como sugiere “Yo debería ser flaca”, el problema nunca fue el cuerpo, sino la idea de que siempre debía ser otro.