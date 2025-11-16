¿Quién es Jhael Isa Tavárez, el ingeniero que asume la Opret tras el apagón del Metro?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Un fuerte ventarrón movió la mata. Nacieron nuevos frutos y otros cayeron. Entre los cambios está la designación de Jhael Isa Tavárez como nuevo director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), en sustitución de Rafael Santos Pérez.

La movida ocurre tras el apagón general que paralizó el Metro de Santo Domingo y el Teleférico con pasajeros a bordo.

El presidente Luis Abinader realizó los cambios mediante el Decreto núm. 652-25, que dispone “una reorganización profunda del Sistema Integrado de Transporte, orientada a optimizar la planificación, operación y sostenibilidad”, según un comunicado oficial.

¿Pero quién es el nuevo encargado de la Opret?

Isa Tavárez tiene una trayectoria sólida en el desarrollo del transporte masivo. Hasta ahora fungía como director ejecutivo del Fitram, desde donde supervisó proyectos clave como el Monorriel y el Teleférico de Santiago, así como las Líneas 1, 2 y 3 del Teleférico de Santo Domingo, parte del Sistema Integrado de Transporte.

Es ingeniero civil egresado del Intec y posee una maestría en Ingeniería de Transporte del Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) en Nueva York, obtenida gracias a la prestigiosa beca Fulbright. Actualmente cursa un doctorado en Sistemas de Ingeniería Civil con concentración en Transporte en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Desde el Ministerio de la Presidencia, donde ha trabajado por más de una década, ha impulsado iniciativas estratégicas de movilidad y coordinado proyectos de infraestructura orientados a modernizar el transporte público. Su experiencia incluye consultorías y participación activa en foros internacionales sobre movilidad sostenible.

Jhael Isa Tavárez es considerado una de las figuras técnicas más influyentes en la transformación del transporte masivo en República Dominicana, con una visión enfocada en sostenibilidad e integración bajo estándares internacionales.