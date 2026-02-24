José Paliza supervisa avances de Línea 3 del Teleférico Santo Domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, encabezó este jueves un recorrido de supervisión por los trabajos de construcción de la Línea 3 del Teleférico del municipio Santo Domingo Oeste, obra que presenta avances significativos y primera fase estará programada para concluir en diciembre de 2026.

Durante la visita, el titular del MINPRE estuvo acompañado por el director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM), Jhael Isa, quien ofreció detalles técnicos del proyecto.

La Línea 3 contará con siete estaciones: María Montez, Buenos Aires de Herrera, Pintura, Ensanche Altagracia, Café de Herrera, Carretera Sánchez y un tramo hacia Quita Sueño de Haina. Además, contempla la instalación de pilonas a lo largo del trazado y la construcción de un parque urbano sobre la cubierta de una de las estaciones.

José Paliza en la obra

En ese contexto, el ministro Paliza destacó el impacto positivo que tendrá esta obra en la calidad de vida de los ciudadanos, al señalar que la Línea 3 del Teleférico forma parte de las iniciativas impulsadas por el Gobierno dominicano para modernizar el sistema de transporte público, reducir la congestión vehicular y ofrecer una alternativa de movilidad segura, eficiente y sostenible a miles de ciudadanos.

“Una parte importante del tiempo de los ciudadanos se pierde actualmente en los traslados entre el trabajo, la casa y los centros educativos. Por eso, este proyecto forma parte de las acciones del Gobierno para enfrentar los retos de la movilidad, mejorar el tránsito y lograr que los dominicanos inviertan menos tiempo en sus desplazamientos”, afirmó Paliza.

Imágenes de la obra

De su lado, Jhael Isa garantizó que los trabajos avanzan conforme al cronograma establecido, con el objetivo de fortalecer la conectividad y la movilidad en el municipio.

“Actualmente se avanza en la construcción de las columnas estructurales, el montaje de las estaciones y la colocación de pilonas a lo largo del trazado, así como en la preparación de la vía y los componentes prefabricados del sistema”, explicó Isa.