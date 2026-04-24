Reclaman justicia por joven murió en clínica

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- A casi un mes de la muerte de la joven Angélica Geraldine Hernández, por presunta mala práctica mientras se realizaba un procedimiento estético en una clínica de esta ciudad, los familiares exigen que las autoridades profundicen las investigaciones para que el caso no quede impune.

Ayer, los parientes de la víctima junto a su abogado Pedro Domínguez Brito, se concentraron frente a la sede de la Policía Nacional de Santiago portando pancartas en reclamo de respuesta y castigo para los culpables del hecho.

Tras la muerte de Geraldine Hernández, de 32 años, las autoridades sanitarias clausuraron el centro donde se llevó a cabo la cirugía, ubicado en el sector Jardines Metropolitanos.

“Queremos justicia porque hay pruebas suficientes para que alguien esté preso en este momento”, afirmó Marleny Rodríguez, quien se identificó como prima de la joven malograda. Pidió al Estado que no desampare a los parientes de Geraldine condenando a la familia al sufrimiento y dejando libre de sanción a los que calificó como “los Barrabás” del hecho. Se quejó que uno de los doctores implicados es reincidente en casos de mala práctica médica.