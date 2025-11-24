Celso Juan Marranzini habla sobre "los tentáculos del crimen organizado y de narcotráfico" en la política

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini, se pronunció este lunes sobre el narcotráfico en el sistema político dominicano.

Marranzini afirmó que mientras no se establezcan controles efectivos, "los tentáculos del crimen organizado y de narcotráfico van a estar acechando el sistema de partido".

"Hay que ponerles topes reales y razonables a la campaña electoral: de dinero, de tiempo. Tiene que haber una identidad que lo fiscalice porque lamentablemente en la medida de que no haya límites, se genera esa competencia, esa carrera de millones para cualquier tipo de candidatura a nivel nacional, pues siempre los tentáculos del crimen organizado y de narcotráfico van a estar acechando el sistema de partido y eso es lo que no queremos, que el narcotráfico y el dinero del crimen organizado penetre el sistema de partidos", expresó.

El dirigente empresarial también destacó que "es importante que se estén llevando a la justicia" y que se continúe "la lucha en contra de la impunidad".

Contexto reciente

Las declaraciones ocurren en un momento en que figuras del ámbito político han sido señaladas en investigaciones vinculadas al narcotráfico. Uno de los casos más recientes es el del empresario Fabio Augusto Jorge-Puras.

El presidente de la DNCD, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, informó que Jorge-Puras -exasesor honorífico para Zonas Francas- es investigado por la DEA por presunto tráfico de sustancias ilícitas. Las autoridades señalan que las operaciones habrían ocurrido entre 2003 y 2019, y existe una orden de arresto en su contra.

Nueva unidad contra el narcotráfico

En medio de este panorama, el Consejo Superior del Ministerio Público aprobó la creación de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas.

La nueva unidad tendrá como objetivo investigar redes criminales, bloquear sus finanzas, decomisar bienes y evitar que sean reutilizados en actividades ilícitas.