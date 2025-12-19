Una pareja detenida por supuesto secuestro

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Fue detenida una pareja de esposos acusada de ser parte de una red de secuestro y lavado de activos. Tairi Vásquez Severino y Jhan Carlos Rivera Martínez fueron apresados durante un allanamiento en su residencia en el sector Villa Cerro, Higüey.

Eran perseguidos en calidad de testaferros y prestanombres de Alfredo Vásquez Severino y Ambiórix Vásquez Severino, que según el Ministerio Público secuestraron a una persona de 47 años en la sección La Otra Banda, del municipio, y luego solicitaron el pago de un rescate de 20 millones de pesos.

El órgano dice que los imputados, con el dinero obtenido del secuestro, adquirieron dos vehículos de alta gama en una agencia en Santo Domingo Este, que estaban bajo el dominio de uno al momento de su arresto en mayo de 2025.

De acuerdo con su texto, la víctima fue objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes, golpes y heridas y afectación a la libertad ambulatoria por cuatro días, dejándole fuertes traumas emocionales.

Afirma que obligaron a la familia a buscar más de seis millones de pesos.