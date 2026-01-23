Poder Judicial inicia elecciones para escoger jueces del CPJ 2026–2031

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Poder Judicial dominicano anunció el inicio formal del proceso eleccionario para la escogencia de los jueces y juezas que integrarán el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para el período 2026–2031, en cumplimiento de lo establecido en la Ley núm. 28-11, Orgánica del Consejo del Poder Judicial, y su reglamento electoral.

La convocatoria fue conocida y aprobada por el Comité Electoral del CPJ durante su sesión núm. 01-2026, celebrada el 20 de enero de 2026, en la que se validó el cronograma que regirá las distintas fases del proceso, con el que se garantiza la transparencia, la igualdad de condiciones entre las candidaturas y la culminación oportuna antes del vencimiento del período constitucional de los actuales integrantes del órgano de gobierno judicial.

El Comité Electoral está presidido por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, juez de la Suprema Corte de Justicia, e integrado además por los magistrados Miguel Patricio Minguijón Abreu, Clara Y. Rivera Franco y Ana E. Hernández Méndez, en representación de los distintos grados jurisdiccionales. El director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Ángel Brito Pujols, funge como secretario del Comité.

Conforme al cronograma aprobado, la inscripción de candidaturas estará abierta del 24 de enero al 12 de febrero. El período de campaña electoral se desarrollará del 26 de enero al 11 de marzo, seguido de la publicación preliminar de candidaturas el 13 de febrero, un período de subsanaciones del 14 al 15 de febrero, y la publicación definitiva el 16 de febrero. Las asambleas de pares para la votación se celebrarán el 13 de marzo de 2026,

El proceso eleccionario se desarrollará bajo el principio de votación personal y secreta, en asambleas de pares por cada categoría de la judicatura, y queda prohibida cualquier injerencia o utilización de recursos institucionales para fines de campaña, tal como dispone la Ley núm. 28-11.

El Poder Judicial reiteró su compromiso con la institucionalidad democrática, la ética y la transparencia, e invitó a los jueces y juezas que cumplan con los requisitos legales a participar activamente en este proceso, que constituye un pilar fundamental para el fortalecimiento del gobierno judicial y la independencia del sistema de justicia dominicano.