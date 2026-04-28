Juez advierte MP no puede variar calificación jurídica

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El juez Raymundo Mejía advirtió ayer que el Ministerio Público no puede retractarse de la calificación jurídica de “homicidio involuntario” que dio a la acusación contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, por la muerte de 236 personas y otras 180 lesionadas con el desplome del techo de la discoteca Jet Set, de su propiedad.

Recordó que es el tribunal el que, luego de analizar los hechos y valorar las pruebas tiene la facultad para determinar la calificación jurídica que corresponda conforme a lo que establece la ley.

El magistrado Mejía se pronunció así, luego de que el MP dejara abierta la posibilidad de variar la calificación jurídica de la acusación, a lo que diga Gregory Adames, quien además de víctima es su testigo “estrella” si el tribunal accedía a presentarlo como solicitaron nuevos querellantes que acusan a los hermanos Espaillat de “homicidio voluntario”.

“Ya el Ministerio Público concluyó y presentó su acto de conclusión, entonces, no puede pararse a decir aquí el día de hoy, que depende de lo que dé un testigo, cuando ustedes todos los abogados saben que en audiencia preliminar no se reproduce testigo”, dijo el juez del primer juzgado de la Instrucción.

Agregó que además, Adames solo puede declarar en el juicio preliminar en su calidad de víctima cuando sus abogados lo estimen, y no puede argumentar sobre riesgo (personal) “porque el tribunal no actúa en base a probabilidad”.

Explicó que incluso la norma tiene una salida cuando hay un testigo que está bajo riesgo, y es que se solicita un anticipo de prueba para contemplar sus declaraciones en una acta… Hasta el momento no puede el tribunal asumir un riesgo que es incierto”, subrayó el juez.

Incidentes personales

Los ánimos se caldearon en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, cuando el comunicador Jhonssan Capell agredió físicamente al señor José Luis Custodio Pérez, familiar de varias de las víctimas. El incidente ocurrió en los pasillos del Palacio cuando Capell defendía la honorabilidad e inocencia de los hermanos Espaillat, y el familiar de las víctimas le vociferaba “ratas”. Capell le dio una bofetada a Custodio Pérez que lo hizo sangrar por la nariz. El abogado de este informó someterán al agresor.