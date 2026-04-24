Raquel Arbaje anuncia nuevo marco jurídico que incluirá medidas sobre el castigo físico infantil

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La primera dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje, informó que el Gobierno trabaja en un nuevo marco jurídico que contemplará medidas relacionadas con el castigo físico infantil, en medio de la preocupación generada por recientes casos de violencia contra menores.

Explicó que desde el Estado, que encabeza su esposo, el presidente Luis Abinader, también se están impulsando programas de orientación y educación dirigidos a las familias, con el objetivo de prevenir la violencia desde el hogar.

“Señores, estamos trabajando en ese marco jurídico, pero a la vez formando a las familias, fortaleciendo programas con educación, porque la sociedad que hoy tenemos, tan violenta, es el resultado de descuido de décadas anteriores, y se necesita no solo el Estado, la familia, fortalecer a la familia”, expresó.

La primera dama señaló que cuando la propuesta legislativa sea presentada formalmente, la población conocerá todos sus alcances.

Asimismo, destacó la responsabilidad del Estado en la protección de la niñez y recordó la existencia de programas de atención como los centros del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y los Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI).

“El Estado debe garantizar (la protección de) los niños... Por eso tenemos estos centros del INAIPI y del CAIPI”, dijo Raquel Arbaje, al tiempo que evitó emitir opinión sobre la muerte de una niña de un año en Los Girasoles, presuntamente a manos de su padre.