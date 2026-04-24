Entre frío-frío y patrimonio: así vivieron David Collado y Leah Campos la Ciudad Colonial

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El ministro de Turismo, David Collado y la embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, realizaron este jueves un recorrido por varios lugares de la Ciudad Colonial.

El punto de partida fue el parque Duarte, donde hubo exposiciones y degustaciones de productos nacionales y artesanía.

La embajadora Campos y el ministro Collado disfrutaron del denominado frío-frío y coco de agua, y observaron preciosas prendas artesanales, algunas de ámbar y Larimar.

Embajadora de EE.UU. y Ministro de Turismo recorren la Ciudad Colonial

Después de disfrutar esos productos, ambos, acompañados de sus respectivas comitivas, iniciaron un recorrido por lugares simbólicos de la Ciudad Colonial, a donde acude actualmente el 8 por ciento de los turistas que visitan el país.

La embajadora Campos y el ministro Collado visitaron recorrieron la calle Billini, Isabel la Católica y visitaron el Convento de los Dominicos, la Plaza Tirso Molina

Como parte de ese recorrido, ambos visitaron la Iglesia Las Mercedes, las plazas España y San Antón y el Museo de la Fortaleza de Santo Domingo.