Juliana O'Neal sobre el fraude en Senasa: “Se robaron tratamientos y oportunidades de vivir”

La diputada de Fuerza del Pueblo, Juliana O'Neal, calificó el presunto fraude millonario en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) como “uno de los golpes más crueles que ha recibido el sistema de salud dominicano en su historia reciente”, al afirmar que los fondos supuestamente desviados representaban tratamientos, medicamentos y esperanzas de vida para miles de dominicanos vulnerables.

“En SeNaSa se robaron tratamientos y oportunidades de vivir. Lo que se perdió no fueron cifras contables; fueron quimioterapias, diálisis, estudios clínicos, nutrición para pacientes frágiles, cirugías y medicamentos que la gente necesitaba para mantenerse viva”, expresó Juliana.

La legisladora recordó que SeNaSa es la columna vertebral del régimen subsidiado, donde están afiliados millones de dominicanos de escasos recursos que dependen de la cobertura pública para enfrentar enfermedades graves. “Cuando se manipulan fondos destinados a salud, no se afecta a una institución: se afecta a familias enteras que luchan cada día contra diagnósticos duros, como el cáncer, la insuficiencia renal, enfermedades autoinmunes o problemas cardíacos”, señaló.

Juliana recordó que desde el Congreso ha denunciado de manera constante la falta de medicamentos para pacientes con cáncer, retrasos en quimioterapias, ausencia de fármacos esenciales y demoras en estudios oncológicos.

“Yo he denunciado por años que a los pacientes no les entregan medicamentos, que deben esperar meses por autorizaciones, que algunos tratamientos se paralizan porque no hay abastecimiento. Hoy vemos que mientras a ellos les faltaba un fármaco vital, millones de pesos estaban siendo desviados en programas manipulados y pagos sin respaldo”, subrayó.

Sostuvo que este caso debe marcar un punto de inflexión en la forma en que se administran los recursos destinados a la salud.

“Cada peso que faltó significó una quimioterapia que no llegó, una radioterapia que se retrasó o una cirugía que nunca se programó. La corrupción en salud no es técnica: es profundamente inhumana. Este país necesita explicaciones, justicia y reformas reales para que algo así no vuelva a ocurrir”, afirmó.

La diputada hizo un llamado a que las investigaciones avancen con total transparencia, sin importar rangos ni vínculos políticos, y exhortó a fortalecer la supervisión de programas sensibles como nutrición clínica, alto costo, procedimientos especializados y servicios tercerizados. “El dinero de la salud es sagrado. Si falló SeNaSa, falló el Estado. Y cuando falla el Estado, se les falla todos”, puntualizó.

"Esto nos duele mucho, todos los que hemos sido pacientes o hemos tenido a un familiar o amigo en una situación de salud delicada sabes que significa cada peso en salud. Por eso mi lucha es, y siempre será, por los pacientes. Por quienes no tienen voz. Por quienes dependen de un sistema transparente para tener una oportunidad de vivir.”