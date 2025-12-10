Abogado advierte que irá “con todo” en el caso Senasa para recuperar fondos que habrían sido sustraídos al Estado

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El coordinador general del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), Fernando P. Henríquez, advirtió este miércoles que estarán presentes en el proceso judicial contra los acusados de integrar una presunta red de corrupción que habría operado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), con el objetivo de recuperar el dinero sustraído al Estado.

“Que quede bien claro de que vamos a estar presentes, al igual que lo hemos estado en los otros casos, que vamos con todas nuestras facultades y posibilidades legales, a recuperar esto”, manifestó el abogado durante una entrevista en el programa El Día.

Agregó: “La ventaja que se tiene es que la trazabilidad de los bienes, del dinero, a diferencia de otras épocas, es mucho más fácil de poder identificar y tener esos bienes”.

Henríquez señaló que el equipo de juristas ha decidido trabajar de manera pro-bono en este caso, denominado por el Ministerio Público como Operación Cobra, debido a su naturaleza, al drama humano que encierra y al sector al que ha afectado.

“No vamos a cobrar ni un centavo a nadie para que el cien por ciento de lo que se recupere entre al Estado”, aseguró.

De igual forma, el defensor no descartó que al expediente se incorporen nuevos vinculados.

“Estamos seguros que todos los que hayan tenido una participación determinante, pues serán puestos en causas. Es decir, que estos imputados son los únicos que van a recibir...”, pronunció.

Respecto a la renuncia del abogado Jorge Antonio López Hilario como miembro del ERPP, quien ahora representa a uno de los imputados en el caso Cobra, Fernando P. Henríquez explicó: “Él se nos acercó desde mediados de año y dijo que, por temas personales, no podía continuar. Todavía ni siquiera el caso Senasa estaba en la efervescencia en que se encuentra ahora. Luego formalizó su renuncia en septiembre de este año”.

Añadió que López Hilario manejaba exclusivamente el caso Antitulpo. “Es el único caso que él manejó durante su estadía. Dicho sea de paso, de manera magistral, de manera muy responsable manejó ese caso, el cual concluyó con una condenación importante”, destacó.

Los imputados

Los imputados en la Operación Cobra son Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa; Gustavo Enrique Messina Cruz; Germán Rafael Robles Quiñones; Francisco Iván Minaya Pérez; Eduardo Read Estrella; Cinty Acosta Sención; Ramón Alan Speakler Mateo; Ada Ledesma Ubiera y Rafael Martínez Hazim.

Además, investiga a varias personas físicas y jurídicas con el propósito de judicializarlas conforme avancen las indagatorias.

Acusación

Al grupo se le atribuyen el delito de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos, según adelantó el órgano persecutor mediante un comunicado de prensa.

“El Ministerio Público ha podido recabar evidencias, de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, maniobras fraudulentas, en definitiva, un esquema de corrupción sistemático instalado por el Director Ejecutivo del Senasa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano”, se asegura en el documento.