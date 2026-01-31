Junta Municipal de Gonzalo declara tres días de duelo por fallecimiento de Ramón Alburquerque

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Mediante la resolución número 2-2026, la Junta Municipal de Gonzalo, declaró tres días de duelo municipal por el fallecimiento de Ramón Alburquerque, quien era oriundo de esa demarcación perteneciente al municipio de Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata.

En uno de su considerando, la Junta Municipal de Gonzalo manifestó que como máximo representante de este distrito municipal, está en el deber de honrar la memoria de los grandes hombres y mujeres, cuando fallecen.

La resolución resalta, además, que el día 30 de enero del año 2026, murió el ingeniero Ramón Alburquerque Ramírez, lo que ha conmocionado sensiblemente el distrito municipal: “Honramos su memoria y expresamos nuestra solidaridad a sus familiares en estos cruciales momentos”.

La Junta Municipal de Gonzalo, en ese sentido, conoció en la sesión extraordinaria número 2-2026, celebrada el día 30 del mes de enero del año en curso, que el Concejo Municipal aprobó a unanimidad de los presentes la solicitud de declarar tres día de duelo municipal desde el viernes 30, sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero por el fallecimiento del ingeniero Ramón Alburquerque Ramírez.

La resolución fue aprobada en la sala de sesiones del concejo de vocales de la Junta Municipal de Gonzalo, municipio Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata, a los 30 días del mes de enero del año 2026, por los vocales Reinaldo Soriano de la Rosa, presidente, Yunelvin Daniel Resili, vicepresidente, Roberto Reyes Cabrera, vocal, así como por Luisa María Mejía Peña, secretaria, e ingeniero Horacio Jolicover Peréz, director de la Junta Municipal Gonzalo.

Ramón Alburquerque Ramírez fue una de las figuras más influyentes de la política contemporánea en la República Dominicana. Su vida pública se caracterizó por una sólida formación técnica y un profundo compromiso con la institucionalidad.

Alburquerque ocupó la presidencia del Senado en tres periodos, consolidándose como un parlamentario de referencia por su manejo del debate político y su conocimiento de la Constitución y las leyes. Representó con orgullo a su provincia natal, Monte Plata.

Como intelectual fue un destacado ingeniero químico, que puso su capacidad profesional al servicio del país como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Además, dirigió entidades estratégicas como la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA), la Comisión Nacional de Energía y la Comisión Nacional Técnico Forestal (CONATEF).

Fue una pieza clave en el sistema de partidos, desempeñándose como presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y siendo uno de los miembros fundadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM).