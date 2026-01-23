Justicia.gob.do: Nueva plataforma digital para trámites judiciales en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Poder Judicial dominicano transmitió este jueves el programa “Justicia a un solo clic”, donde presentó su nueva plataforma web institucional Justicia.gob.do, concebida como un punto centralizado de información pública, servicios electrónicos, acceso digital para los usuarios y espacio de interoperabilidad tecnológica.

Este portal Justicia.gob.do funcionará como puerta de entrada digital para ciudadanos, abogados, jueces y servidores judiciales, al permitir acceso directo, transparente, seguro y continuo a trámites judiciales, expedientes, apertura de casos, fijación de audiencias, depósito de documentos y otras múltiples funcionalidades claves para una justicia moderna y centrada en las personas.

Justicia.gob.do integra de manera estructurada y clara todos los componentes tecnológicos que conforman la oferta digital del Poder Judicial, así como un Programa de Interfaces de Aplicación (APIs) que facilitan la interoperabilidad con otras instituciones públicas, privadas y las académicas, respetando las políticas de privacidad y protección de datos.

Desde esta página inicial, los usuarios pueden acceder de manera rápida a servicios como el Portal de Acceso Digital, el Rol Nacional de Audiencias, la Consulta Pública de Expedientes y la Validación de Firma Electrónica, entre otros. Estos servicios abarcan todas las materias: penal, civil, comercial, laboral, de tierras y asuntos de niños, niñas y adolescentes.

Se incorporan además herramientas de accesibilidad universal, notificaciones automáticas en tiempo real y reutilización de datos que garantizan eficiencia, trazabilidad, transparencia y acceso a la justicia desde cualquier lugar y momento.

Cuenta con un módulo estadístico interactivo, con indicadores, volúmenes de expedientes, gráficas dinámicas y datos descargables, que refuerzan el modelo de justicia abierta y rendición de cuentas.

La iniciativa va acorde con el plan Justicia del Futuro 2034, que pretende impactar en la población ofreciendo mayor acceso, justicia más digital, rápida y cercana, reduciendo tiempos y costos.

El lanzamiento en vivo del programa “Justicia a un clic de distancia”, a través a través de las redes oficiales del Poder Judicial, sirvió como ejercicio de conversación pública y análisis institucional, poniendo en contexto los cambios impulsados por la institución y su impacto directo en la vida cotidiana del ciudadano, partiendo de los logros y transformaciones presentados por el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, en su discurso de rendición de cuentas del pasado 7 de enero.