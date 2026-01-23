Ministro de Justicia valida críticas obispos y defiende al Gobierno

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, calificó ayer como válidas las críticas de los obispos al Gobierno por los casos de corrupción y defendió los esfuerzos del presidente Luis Abinader por disminuirla en la administración Pública.

Sostuvo que es bueno que los obispos y todos los sectores críticos de la sociedad estén pendientes del tema y afirmó que eso ayuda al Gobierno a mejorar y a crecer.

“Un gobierno que no tenga críticos es un gobierno que no mejora, que no avanza, que no crece, y si esos críticos son los obispos que firman la Carta Pastoral, pues mucho más creíble debe ser”, agregó el funcionario, entrevistado en el acto de rendición de Cuentas del Tribunal Constitucional (TC).

Afirmó que aunque el presidente Luis Abinader ha hecho todo el esfuerzo y ha logrado disminuir al mínimo las violaciones a las leyes de la administración pública y los temas de corrupción, “siempre habrá combate contra ese flagelo porque somos humanos”.

Con relación a declaraciones de algunos de los imputados en el caso SeNaSa, de que recursos producto de la defraudación que hubo en la institución fueron destinados a la campaña política del partido oficial en 2024, el exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo dijo que “los imputados están en libertad de decir todo lo que quieran para defenderse” por derecho.