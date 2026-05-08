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Restos de Enriquillo

Laboratorio de Texas asumirá proyecto

“Esta es una señal clara de la importancia científica e histórica del nuestro proyecto, que nos permitirá avanzar hacia resultados avalados internacionalmente"

Enriquillo

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Un nuevo laboratorio internacional especializado en ADN antiguo continuará la investigación científica del proyecto arqueológico “Tras los restos del Cacique Enriquillo” que impulsa la Fundación Macarrulla en el país.

Lidia Martínez de Macarulla, directora ejecutiva del proyecto, consideró un “hito” en la investigación histórica dominicana, que una eminencia mundial en genética forense, como el doctor Michael Coble, director del laboratorio de Texas, haya escogido el proyecto como su primera investigación. “Esta es una señal clara de la importancia científica e histórica del nuestro proyecto, que nos permitirá avanzar hacia resultados avalados internacionalmente con elevadísimos niveles de precisión y confiabilidad que aportarán evidencias sólidas”.

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