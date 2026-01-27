Buscan sus restos: ¿Quién fue Enriquillo? Historia, legado y el misterio de sus osamentas

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La República Dominicana se prepara para un acontecimiento histórico: la búsqueda de los restos del cacique Enriquillo, figura emblemática de la resistencia indígena contra la colonización española.

Un equipo internacional de arqueólogos, encabezado por la dominicana Kathleen Martínez Nazar, iniciará excavaciones del 2 al 28 de febrero de 2026 en las ruinas de Pueblo Viejo, Azua, dentro del proyecto “Tras los restos del Cacique Enriquillo”. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) y la Fundación Macarrulla, y busca rescatar y dignificar la memoria histórica del líder taíno .

¿Quién fue Enriquillo?

Nombre original: Guarocuya.

Título: Cacique de Jaragua.

Tras sufrir abusos coloniales, encabezó una rebelión indígena entre 1519 y 1533, considerada la primera gran resistencia anticolonial en América.

Su lucha obligó a la Corona española a firmar acuerdos de paz, convirtiéndolo en símbolo de dignidad y resistencia de los pueblos originarios.

El misterio de sus restos

Hasta hoy, el paradero de sus osamentas sigue siendo desconocido. Diversas versiones apuntan a que murió en la zona de Bahoruco, pero nunca se han encontrado pruebas concluyentes. Las excavaciones en Azua buscan aportar evidencia científica que permita esclarecer este enigma histórico .