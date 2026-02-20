Laka Group impulsa evolución en construcción

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

La empresa Laka Group realizó ayer su segundo Seminario Internacional de Geosintéticos orientado en la promoción de soluciones que optimicen el desempeño de proyectos de infraestructura y el aporte de nuevas ideas y herramientas técnicas al sector construcción.

El evento reunió a 400 profesionales de la ingeniería quienes intercambiaron entre sí soluciones innovadoras aplicadas a obras civiles, entre ellos temas estratégicos como estabilización de suelos, refuerzo estructural, drenaje, control de erosión, obras viales y soluciones avanzadas con geosintéticos y nuevas tecnologías en tuberías y gaviones.

De acuerdo con el director comercial de Laka, Ángel Suárez los geosintéticos son materiales realizados en base de plástico, innovadores gracias a su economía, mayor durabilidad, menor impacto ambiental y menor tiempo de ejecución.

“Con estas tecnologías que estamos utilizando tanto a nivel nacional, como internacional nosotros hemos logrado que el mercado pueda ir innovando hacia soluciones más verdes, más amigables con el medio ambiente y duraderas a largo plazo, a diferencia del uso de materiales tradicionales”, explicó Suárez.

Además, indicó que a nivel nacional, cerca del 70 % de los proyectos públicos realizados en el país han implementado este tipo de tecnología, mientras que a nivel internacional se aplica de forma masiva.