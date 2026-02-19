Nuevo CAIPI en Boca Chica: Una inversión de RD$ 85 millones para la primera infancia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Boca Chica, Santo Domingo Este.-El Gobierno a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), dejó iniciados los trabajos de construcción de un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), en el municipio de Boca Chica, en la provincia Santo Domingo.

La obra que impactará positivamente a más de 250 niños y niñas de esa demarcación tiene una inversión estimada de RD$ 85 millones y se suma a la construcción de decenas de nuevas aulas escolares en el nivel inicial, básica, Liceos, Estancias infantiles y techados deportivos, así como la intervención de más de 20 planteles con trabajos de mantenimientos correctivos y preventivos, en el marco del Plan “Aulas 24/7-365”, que impulsa en Gobierno en todo el territorio nacional.

El director de Infraestructura Escolar, ingeniero Roberto Herrera, precisó que este proyecto demuestra una vez más el firme compromiso asumido por el presidente Luis Abinader con el desarrollo pleno de la niñez en la República Dominicana y su interés en seguir fortaleciendo la educación y mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos.

En tanto, la directora del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI), Josefa Castillo, agradeció al mandatario la disposición de levantar este importante proyecto, al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps por su gestión y al titular de Infraestructura Escolar, por la pronta respuesta en iniciar los trabajos, obra que según explicó, representa un logro para el sector infantil y contribuye a dignificar la niñez en especial para decenas de familias de escasos recursos en el municipio de Boca Chica.

Este CAIPI albergara a niños de 0 a 5 años de edad, brindándole salud emocional y física, atención integral, lo que contribuye al desarrollo de sus habilidades, y a formar niños propositivos, activos y comprometidos con la sociedad.

En el municipio de Boca Chica, también se construyen nuevas aulas, techados y se ejecutan trabajos de remozamiento de planteles a través del plan de mantenimientos correctivos; entre los cuales se intervienen la Escuela Primaria Máximo Gómez en el sector La Vigía, donde se edifican dos nuevas aulas del nivel inicial, la Estancia Infantil Andrés Boca Chica, el Centro Educativo Aquiles Santana y la Escuela Básica Elvira de Mendoza, donde además fue construido un techado deportivo que está listo para ser entregado en el Distrito Educativo 10-05.

De igual manera, se están interviniendo la Escuela Básica Profesora Marta de la Rosa Castillo; Aquiles Santana; Escuela primaria República de Guyana en el sector Los Tanquesitos; el centro educativo José Francisco Peña Gómez, que está en proceso de demolición para dar paso a una nueva construcción; Liceo Campo Lindo; Escuela María Caró; Hermanas Mirabal; el Liceo La Ureña; el centro Eladio Martínez en La Caleta; la escuela Camila Henríquez en Andrés y la Escuela Marcelino Cordero, en el sector Santa Lucía, entre otros centros.

Las intervenciones con trabajos de remozamientos y mantenimientos correctivos en los planteles del municipio de Boca Chica, tienen una inversión de más de RD$ 150 millones de pesos.

En ese sentido, el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, que también supervisó varias obras la semana pasada y puso en posesión a contratistas para continuar los trabajos de mantenimientos correctivos en Boca Chica, subrayó hoy en su segunda visita al municipio turístico, que por instrucciones del presidente Luis Abinader, realizan todas las acciones necesarias para corregir las diversas situaciones en los planteles escolares de ese municipio y el país, para garantizar que los estudiantes y profesores tengan espacios físicos óptimos para la enseñanza y el aprendizaje.

En el acto del primer picazo para la construcción del CAIPI, participaron además, el Alcalde de Boca Chica, Ramón Candelaria; la directora del Distrito Escolar, Hellen Barreiro Marteen; el encargado de la Unidad de Obras por Administración, Carlos Zapata; Aneury Tejeda, encargado nacional de Supervisión de Infraestructura Escolar; representantes de la ADP; de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE); dirigentes comunitarios y religiosos, entre otras personalidades.