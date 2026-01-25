Proponen a Enmanuel Rodríguez para encabezar una nueva etapa de fortalecimiento del ITLA

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Diversos sectores académicos, técnicos y vinculados a la gestión pública impulsan al economista Enmanuel Rodríguez Matías como propuesta para asumir la dirección del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), en un momento considerado clave para el futuro de la institución.

La iniciativa surge en un contexto marcado por la acelerada transformación digital, la creciente demanda de talento tecnológico y el reto de alinear la formación técnica con las necesidades del mercado laboral y la política pública de innovación y empleabilidad.

Desde una perspectiva de gestión y gobernanza, los sectores que respaldan esta propuesta señalan que el perfil de Rodríguez responde a la necesidad de una dirección con capacidad técnica, visión estratégica y conocimiento del aparato público. Destacan su formación en Economía, gerencia de proyectos y planificación estratégica, así como su experiencia en diseño, ejecución y evaluación de planes institucionales.

A juicio de los proponentes, estas competencias permitirían al ITLA fortalecer su modelo de gobernanza, mejorar su alineación con las prioridades del Estado y ampliar su impacto en el desarrollo productivo y la competitividad nacional.

Asimismo, valoran su trayectoria académica como docente en programas de posgrado en áreas como gestión, talento humano y administración moderna, entendiendo que una conducción con base académica sólida resulta clave para elevar la calidad de la oferta formativa, actualizar los programas tecnológicos y estrechar la vinculación entre educación técnica, sector productivo y políticas públicas de empleo.

Entre los sectores que respaldan la propuesta figuran el Mtro. José Antonio García y Freddy, vinculados al Instituto Tecnológico de Loyola; la Mtra. Belquis Morillo, docente universitaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); Mario Antonio Lara Valdez; así como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), a través de su secretario general en el Distrito Nacional, lo que refuerza el carácter multisectorial —académico, técnico y social— de la iniciativa.

Los proponentes consideran que una eventual designación de Rodríguez podría contribuir a consolidar al ITLA como un eje central de la estrategia nacional de innovación, formación técnica avanzada y desarrollo del capital humano, fortaleciendo su rol como institución pública orientada a resultados, eficiencia y servicio al desarrollo nacional.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido una posición oficial sobre la designación de la nueva dirección del ITLA, mientras el tema continúa generando análisis y lecturas políticas en distintos espacios institucionales.