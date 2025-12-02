Familares de Yannely Hernández reaccionan a condena de 30 años de prisión contra Anmy Hiraldo Núñez

Publicado por Ramón Antonio Salcedo Creado: Actualizado:

Cotuí. Sánchez Ramírez. En medio de un amplio dispositivo de seguridad policial, el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez condenó a 30 años de cárcel a Anmy Hiraldo Núñez, acusada de la muerte de Yanneli Hernández Duarte en el 2024 en el poblado distrital de Quitasueño, Cotuí.

El sonado caso había sido reenviado en varias ocasiones debido a alegatos e incidentes de los abogados defensores de la única imputada del crimen, que habría sido motivado por alegados problemas pasionales.

Los familiares de la víctima saludaron la sentencia condenatoria, alabando que en dicho caso se hizo justicia.

Lágrimas de tristeza y expresiones de angustia fueron notorias en la joven de 22 años, acusada del crimen que terminó con la vida de Yanneli, quien pronto cumpliría 20 años de edad.

El juicio de fondo inició después de las nueve de la mañana en el Palacio de Justicia de Cotuí. Un fuerte contingente policial fue apostado tanto dentro como en los alrededores del edificio judicial, donde familiares de la víctima y, en menor proporción, de la imputada, esperaban el veredicto de los jueces.

Tras varias horas de debate entre las partes, los jueces emitieron la sentencia: 30 años de prisión para Anmy Hiraldo Núñez.

El magistrado Ramón Peña presidió el tribunal y dio a conocer el veredicto final en torno al caso que estremeció a Sánchez Ramírez y al país. Además del magistrado Ramón Emilio Peña, formaban parte del jurado los jueces Mayrelis Lazala Jerez y Bolívar Reinoso.

La tragedia ocurrió el 26 de marzo del año 2024, en el callejón número cuatro del distrito agrícola y ecoturístico de Quitasueño, Cotuí.

Hiraldo Núñez fue enviada al recinto carcelario de Najayo Mujeres, en la ciudad de San Cristóbal.