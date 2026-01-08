"Le echaron la culpa; él la quería demasiado a esa niña"

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

Cirila Núñez, bisabuela de la niña Brianna Genao, y madre de los dos hombres que supuestamente confesaron que mataron a la menor en el paraje Barreto, de Imbert, Puerto Plata, negó que sus hijos estén involucrados en el hecho.

La progenitora se refirió, puntualmente, a Rafael Rosario Núñez, "Papito", de quien indicó que "le echaron la culpa" sobre lo sucedido. "Él la quería demasiado a esa niña, porque era su familia", aseveró la dama.

Al conversar con Daniel Lajara, para El Show del Mediodía, la señora manifestó que sus hijos, tanto Papito como el otro señalado, Reyes Núñez, son personas de trabajo que "nunca habían estado ni siquiera en un cuartel (de la Policía). Ellos atendían (cuidaban) a la niña como sus padres".

La madre de los dos hombres añadió, además, que Papito no vive con ella ni cerca de la menor, sino que reside en Santiago y que, al momento del hecho (el 31 de diciembre de 2025) tenía varios días visitando la familia para pasarse las fiestas navideñas y de fin de año con ellos.

Cirila dijo también que ella no estaba en su casa cuando dieron la alerta sobre la desaparición de la niña. "Se supo después que se la habían llevado (a la menor)", recordó.

¿Qué dijo Rafael Núñez, Papito?

Hace varios días se difundió un video en el que se ve a Papito dando su versión sobre lo sucedido: admitió que fue una de las últimas personas que vio a la niña previo a la desaparición. Dijo que la llevó para donde su abuela, la dejó en la sala de la casa y luego se fue a bañar. Posteriormente, no se supo más sobre el paradero de Brianna.

¿Qué dice la Procuraduría?

Hasta el momento, tanto la Procuraduría General de la República, a través de Olga Diná, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia; y la Policía Nacional, mantienen una extensa investigación sobre la desaparición de la niña de tres años.

De su lado, los padres de Brianna aseguraron que asesinaron a su vástago y esperan que la justicia "haga su trabajo".

Un hecho que mantiene en vilo al país

El hecho ha causado conmoción en el país, sobre todo luego de que, supuestamente, los hermanos Núñez habían confesado ser los responsables de abusar de la menor, quitarle la vida y luego enterrarla.

Mientras, se espera que la Procuraduría emita una posición respecto al hecho, que mantiene en vilo a la ciudadanía, la cual espera conocer la realidad sobre la desaparición de Brianna.