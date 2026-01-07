La embajadora de los Estados Unidos visita la Basílica de Higüey

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos, realizó ayer una visita a la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, La Altagracia, donde participó en la eucaristía con motivo de la solemnidad de la Epifanía del Señor, conocida como la fiesta de los Reyes Magos.

La información fue dada a conocer por el obispo de la Diócesis de Higüey, monseñor Jesús Castro Marte, a través de su cuenta en la red social X, quien aseguró que la diplomática fue recibida al mediodía en las escalinatas del templo mariano, en un ambiente familiar y cargado de simbolismos de fe, acompañada de sus padres y de su equipo de trabajo.

Tras la celebración litúrgica, la embajadora Campos recorrió el Museo de la Altagracia, donde conoció aspectos del legado histórico y espiritual de la Virgen de la Altagracia, patrona del pueblo dominicano.

Durante el recorrido, refiere el mensaje, Campos estuvo acompañada por el rector de la Basílica, el reverendo padre Evaristo Areché, y por el propio obispo Castro Marte.

Monseñor Castro Marte valoró como honrosa la visita de la representante diplomática estadounidense y de su comitiva, tras expresar su agradecimiento y manifestar el deseo de que encuentros de ese tipo sean repetidos en el futuro, como muestra de cercanía, fe y fraternidad.

La embajadora Campos asumió recientemente sus funciones diplomáticas en el país, tras presentar sus credenciales, iniciando una agenda de acercamiento institucional y cultural como parte de su gestión al frente de la misión estadounidense en la República Dominicana.

Desde su llegada, Francis Campos ha realizado diversas visitas de carácter protocolar, social y comunitario, orientadas a fortalecer los lazos bilaterales y a conocer de primera mano aspectos históricos, culturales y religiosos de la nación dominicana, en consonancia con los ejes de cooperación y diálogo entre ambos países.