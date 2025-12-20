¿Quién es Manuel Hernández Victoria, nuevo juez de la Suprema Corte de Justicia ?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) designó al magistrado Manuel Aurelio Hernández Victoria como nuevo juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de la República Dominicana, en el marco del proceso de renovación parcial del máximo órgano judicial.

Hernández Victoria cuenta con una trayectoria de más de 34 años en el Poder Judicial, en la que ha desempeñado todos los escalones de la carrera judicial. Ha sido juez de paz en el Distrito Nacional, presidente de la tercera sala civil y comercial, juez miembro de la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y, más recientemente, presidente de la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Santo Domingo.

Durante su ejercicio, ha acumulado una amplia experiencia en derecho penal, civil y comercial, lo que le otorga un perfil integral para asumir las responsabilidades de la Suprema Corte. En las evaluaciones periódicas realizadas por la SCJ, su desempeño ha sido valorado de manera positiva, consolidando su reputación como magistrado de carrera.

La juramentación de Hernández Victoria y los demás jueces designados —Édyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez— está prevista para el 22 de diciembre de 2025 en el Palacio Nacional, en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader.