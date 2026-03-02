Jean Alain quería viajar al país donde reside el testigo clave en su contra y le fue negado

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó la solicitud de levantamiento del impedimento de salida del país presentada a favor del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, quien buscaba viajar a España para tratar diversas condiciones de salud, país donde reside el testigo clave del Ministerio Público en su contra, Rafael Stefano Canó Sacco.

La decisión fue adoptada por la magistrada Claribel Nivar Arias, quien explicó que el tribunal se vio imposibilitado de valorar las pruebas médicas depositadas por los abogados Carlos Balcácer, así como por los licenciados Gustavo Adolfo Biaggi Pumarol y Nelys Riva.

“RECHAZA la solicitud de variación de la medida, de forma concreta al levantamiento del impedimento de salida, o, en su defecto, el levantamiento temporal y la autorización de salida del país para asistir a la cita médica pautada con el Dr. Juan Carlos Ramírez Fernández, en el hospital Ruber Internacional, del Grupo Quirón Salud, Madrid, España, y poder realizarse una revisión médica, los estudios que le sean recomendados y tratamiento, debido a un estado de salud preexistente denominado adenoma en el riñón izquierdo y cálculos (piedras) que acumula, conforme los motivos expuestos ut supra”, se lee en la resolución núm. 249-04-2026-SRES-00005, del pasado 20 de febrero.

Cabe destacar que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezada por la procuradora de corte Mirna J. Ortiz Fernández, así como el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, presentaron un escrito de oposición a la solicitud.

Acusación y otros imputados

Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.

Además de Rodríguez Sánchez figuran en el expediente Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.

También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.