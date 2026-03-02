Inicia preparación para el año escolar 2026-2027

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, activó con antelación la Comisión Especial para la Apertura del Año Escolar 2026-2027 mediante la Orden Departamental 04-2026, instancia que cada año coordina los trabajos previos al inicio del período lectivo y que en esta ocasión inicia sus labores de manera anticipada para fortalecer la planificación, organizar la campaña de promoción del regreso a clases y preparar el acto oficial de apertura.

La disposición establece que la comisión será coordinada por el Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos, responsable de convocar las mesas de trabajo y dar seguimiento a las acciones previstas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del plan establecido.

La Comisión Especial estará integrada, además, por los viceministerios de Planificación y Desarrollo Educativo; de Supervisión y Control de la Calidad de la Educación; de Gestión Administrativa, y de Acreditación y Certificación Docente.

También la conforman el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), las direcciones de Infraestructura Escolar; de Recursos Humanos; de Comunicación, y el Gabinete Ministerial. En tanto, la Unidad de Entrega del Gabinete Ministerial brindará apoyo en el seguimiento al cumplimiento de las tareas asignadas.

Entre sus principales funciones figuran verificar las proyecciones de matrícula para el año escolar 2026-2027; identificar las necesidades de espacios para atender el cupo escolar y promover el uso de estrategias y herramientas para gestionarlo de forma eficiente y oportuna, así como procurar la disponibilidad de los libros de registro al inicio del año escolar para cada grado del sistema educativo, en sus distintos niveles, modalidades y subsistemas.

Asimismo, deberá precisar las necesidades de docentes por nivel y áreas de conocimiento, dar seguimiento a los procesos de reclutamiento y concurso; asegurar la designación del personal docente, administrativo y de apoyo en los centros educativos para el inicio del año escolar, y definir la capacitación de verano que orientará las acciones pedagógicas del período lectivo.

Además, tendrá a su cargo definir los procesos de adquisición de medios educativos y materiales didácticos necesarios para apoyar la docencia; garantizar la disponibilidad de libros de texto para cada grado, y asegurar la adquisición del mobiliario requerido en los centros educativos.

Otras funciones incluyen asegurar la provisión de utilería escolar para los estudiantes y la alimentación desde el inicio de la docencia; velar porque los planteles estén en condiciones óptimas para el proceso educativo, así como elaborar y someter al Consejo Nacional de Educación el calendario que regirá el año escolar 2026-2027.

La cartera educativa informó que la comisión mantendrá comunicación directa con las regionales y los distritos educativos para atender las necesidades territoriales y verificar el cumplimiento de las acciones implementadas.