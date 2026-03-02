Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Marzo se perfila como uno de los meses más vibrantes del año por una cartelera diversa que abarca conciertos, festivales y actividades culturales.

La República Dominicana se convierte en epicentro de entretenimiento, atrayendo tanto a público local como a visitantes extranjeros.

La música urbana, el pop, el rock, la electrónica y los ritmos caribeños compartirán protagonismo en una agenda pensada para todos los gustos.

A continuación algunos de los eventos:

Clásico Mundial de Béisbol- 03 y 04 de marzo

El Clásico Mundial de Béisbol, o WBC, es uno de los torneos más importantes del béisbol internacional.

Está organizado por las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) y su Asociación de Jugadores, y bajo la supervisión de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), el organismo que rige este deporte a nivel global.

El WBSC también dirige el WBSC Premier 12, otro torneo internacional de béisbol donde participan los 12 mejores equipos del ranking mundial. Pero en el WBC participan más equipos (20 en la edición de 2023) y da la oportunidad de clasificarse a equipos de todo el mundo.

Isle of Light Festival – Sábado 7 de marzo de 2026

Isle of light

El festival Isle of Light anunció la cartelera que engalanará su décima edición, la cual se celebrará el 7 de marzo de 2026 en el Parque Punta Torrecilla, en Sans Soucí, República Dominicana, conmemorando más de una década de música, historia y experiencias inolvidables.

Isle of Light vuelve a reunir lo mejor de la música internacional y regional con un line-up que promete marcar un nuevo hito en la historia del festival.

Cristian Allexis- 13 de marzo

Cristian Allexis

El cantautor Cristian Allexis se presentará este 13 de marzo a las 08:00 de la noche en Escenario 360, de Galerias 360, Avenida John F Kennedy, casi esquina Abraham Lincoln.

Los Oscars 2026- 15 de marzo

Los Oscar

La ceremonia número 98 de los premios de la Academia ocurre el domingo 15 de marzo de este año a las 21.00 hs (horario argentino) desde el Dolby Theatre en la ciudad de Los Ángeles.

Premios Soberano 2026- 18 de marzo

Premios Soberano 2026

La ceremonia se llevará a cabo el miércoles 18 de marzo en el Teatro Nacional Eduardo Brito, bajo la producción general de César Suárez Jr..

La transmisión nacional será a través de Color Visión, mientras que en Estados Unidos podrá verse por Univision y la plataforma de streaming ViX.

Como es tradición, la alfombra roja iniciará a las 7:00 de la noche y estará bajo la conducción de Karen Yapoort, que repite este año en esas labores; Amara La Negra, Josell Hernández y Sophía Sanabria, quienes recibirán a las principales figuras del arte y el espectáculo.

"David Guetta" y Themba– Viernes 20 de marzo



David Guetta

El cantante David Guetta y Themba se presentarán este

viernes 20 de marzo de 2026 en el Estadio Quisqueya, bajo la producción de PAV Events.

The Killers- 27 de marzo

The Killers

La banda The Killers vuelve con un concierto imperdible este 27 de marzo, en el Estadio de Softbol del Centro Olímpico.

El concierto en la República Dominicana formará parte de su próxima gira mundial y promete una experiencia inolvidable para miles de fanáticos que han esperado años por volver a vivir a la banda en vivo en suelo dominicano.