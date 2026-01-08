Leonel Fernández dice consideró no se podía proclamar ganador a Nicolás Maduro en elecciones 2024

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

El expresidente Leonel Fernández recordó este miércoles que, en su rol como observador de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024 en Venezuela, había considerado que no se podía proclamar ganador a Nicolás Maduro, "debido a que no se habían presentado las actas de escrutinio".

En una alocución, que fue transmitida en cadena nacional, para referirse al apresamiento de Maduro en Venezuela por parte de Estados Unidos, el expresidente dominicano hizo algunas puntualizaciones respecto a su papel y lo que había dicho sobre los comicios venezolanos de los cuales fue proclamado ganador el líder chavista.

"Podemos decir, con toda modestia, que fuimos de los primeros en diagnosticar la crisis de legitimidad que había surgido como resultado del proceso electoral y haber ofrecido un camino de diálogo, de paz y concordia para su solución", aseveró Fernández.

El exmandatario indicó que la decisión fue luego consultada con los miembros del panel de expertos electorales de las Naciones Unidas; con representantes del Centro Carter; y con el excanciller de Brasil y asesor del presidente Lula da Silva para asuntos internacionales, Celso Amorín.

Al ocurrir el proceso electoral en esos términos, aseveró, recomendó en sus declaraciones finales en el 2024, “poner en el centro de la consideración nacional un genuino y productivo diálogo político interno entre los propios venezolanos".

Fernández dijo que está convencido de que, de ser aceptadas sus consideraciones, Venezuela no estaría atravesando por el conflicto con Estados Unidos.

"Esto lo aclaramos porque mientras desde nuestras filas gubernamentales se acentúa una supuesta defensa de la democracia, sin hacer referencia a principios y valores relacionados con la soberanía, la integridad territorial y la libre determinación de los pueblos, nosotros la hemos asumido, con responsabilidad y entereza, desde la génesis misma del conflicto", apuntó.

"Hemos sido y seguimos siendo demócratas en la República Dominicana y más allá de nuestras fronteras. En el plano nacional, hemos gobernado democráticamente durante tres periodos de gobierno y nunca, a pesar de las presiones, hemos intentado modificar la Constitución para permanecer en el poder", subrayó Fernández.

Las acotaciones de Fernández llegan luego de que algunos sectores pidieran que el exmandatario se refiriera al tema, luego de su participación como observador en las elecciones venezolanas, y por haber asegurado que el sistema de conteos de los votos en Venezuela era seguro.