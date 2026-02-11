Leonel Fernandez recibe nueva cédula, confía 9.4 MM puedan votar en 2028

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, obtuvo ayer su nueva cédula de identidad y electoral en la sede del organismo, donde declaró que confía en que los 9.4 millones de ciudadanos dominicanos que tienen que renovar el documento, lo puedan hacer en tiempo hábil y ejercer el sufragio en el año 2028.

Fernández y los principales directivos de su partido político acudieron a la Junta Central Electoral -en horas de la mañana- a realizar los trámites administrativos para cambiar el documento personal que sustituye la cédula que estaba vigente desde el año 2024.

El expresidente de la República y candidato presidencial adquirió este 10 de febrero la cédula que acaba de diseñar la JCE, con un moderno sistema digital. Desde que renovó la tarjeta, el político y abogado dijo: “Empiezo por enseñarles mi nueva cédula. Le tapo los números para que nadie los vea, pero es la prueba de que el sistema funciona, y estamos".

Afirmó que el documento constituye una señal clara de que el sistema implementado por el órgano electoral está funcionando. “Confiamos en la Fuerza del Pueblo en que la JCE pueda llevar a cabo el proceso para las elecciones del 2028”.

Manifestó que los delegados de la FP ante la JCE le han dado seguimiento al proceso de cambio de cédula, desde el anuncio de que se iba a realizar una nueva cédula, porque -por ley- estaba establecido en cambio de la cédula cada 10 años. “Creó que la que actualmente está auspiciando la Junta Central Electoral ofrece mayores garantías y seguridades que la anterior”. Se refirió a la calidad del material plástico de la nueva cédula, que sustituye el policloruro de vinilo, conocido como PVC, con una durabilidad de 8 a 10 años; para emplear ahora el de policarbonato, de mayor vigencia, estimada de 15 a 25 años. “La nueva cédula, en lugar de PVC, va a utilizar policarboto, y además de un Código QR, va a tener un chip y por tanto, tiene mayor nivel de protección que tenía la cédula anterior”, dijo reviéndose con el chip al dispositivo electrónico con la información confidencial.

Fernández fue enfático en que precisar que espera que el tiempo sea el adecuado para que los dominicanos puedan adquirir la nueva cédula y votar en los comicios venideros, a los que concurrirá por su partido la FP por tercera ocasión, en busca la Presidencia del país.

Recibimiento y seguidores

Fernández fue recibido por los delegados la organización ante el órgano electoral y luego de ofrecer declaraciones a la prensa, fue conducido al despacho del presidente de la JCE, Ramón Andrés Jáquez, quien se encontraba con los miembros titulares del Pleno: Dolores Fernández Sánchez, Samir Chami Isa e Hirayda Fernández Guzmán. Lo acompañaron al realuzar el proceso en la primera jornada del cronograma oficial de captura y entrega inmediata de la cédula. Miembros de la Dirección Política de la FP y coordinadores, La anterior cédula de Fernández la recibió el 30 de abril del 2014.