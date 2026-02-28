Leonel ve discurso Abinader ignora realidad económica

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, afirmó ayer que el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader evidenció una desconexión entre la narrativa oficial y la realidad cotidiana que vive el pueblo dominicano.

Al ofrecer su valoración de la alocución presidencia, en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, Fernández sostuvo que el mandatario “no pudo ocultar el hecho fatídico de que la economía en 2025, solo obtuvo un débil crecimiento de 2.1 % del Producto Interno Bruto (PIB) ”, cifra que a su juicio, desmiente el tono triunfalista expuesto ante la Asamblea Nacional.

Sostuvo que aunque Abinader intentó justificar el desempeño económico comparándolo con el promedio regional, “lo cierto es que en el 2025 República Dominicana creció menos que Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Nicaragua.

“Este hecho no ocurría desde hacía más de dos décadas”, expresó el dirigente político opositor.

Aumento canasta familiar

Fernández manifestó que la canasta familiar alcanzó los 48, 542 pesos, un aumento de casi tres mil pesos en un año”, lo que en su opinión provocó una reducción del poder adquisitivo y una presión económica sobre las familias.

En materia fiscal, el presidente de la FP cuestionó la comparación utilizada por el presidente al contrastar la deuda de 2025 con la del 2020.

“En una especie de acto de magia, el presidente comparó la deuda del 2025 con la del 2020, olvidándose, primero, que el 2020 fue el año de la pandemia del Covid 19, y segundo, que al ser su informe del 2025, su comparación debió ser con el 2024”, explicó Fernández, tras asegura que la deuda creció más de cuatro mil millones de dólares.