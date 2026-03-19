Licencias de conducir para mayores de 65 años: posición de Fuerza del Pueblo ante medida del INTRANT

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La secretaria de Adultos Mayores del Partido Fuerza del Pueblo (FP), licenciada Yamel García, expresó este miércoles su profunda preocupación por la disposición del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) que limita a dos años la renovación de la licencia de conducir para ciudadanos mayores de 65 años, en lugar de los cuatro años establecidos de manera general por la ley.

García calificó la medida como ilegal y planteó que, en lugar de restringir derechos por edad, se implementen evaluaciones médicas o pruebas como antidopaje para garantizar condiciones adecuadas al conducir.

Manifestó que la disposición del INTRANT no solo discrimina a los ciudadanos mayores de 65 años, sino que también vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución dominicana, como la dignidad humana (artículo 38), el derecho a la igualdad (artículo 39) y la protección de las personas envejecientes (artículo 57).

De igual forma, señaló que la medida contradice la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0005/20, la cual prohíbe establecer restricciones basadas exclusivamente en la edad.

Yamel García

Precisó que las personas mayores de 65 años son ciudadanos activos, responsables y comprometidos con la sociedad. “Reducir sus derechos por un criterio arbitrario de edad los convierte, injustamente, en ciudadanos de segunda categoría. Este tipo de políticas atenta contra los valores de equidad y respeto que deben regir toda acción del Estado”, aseguró.

Recordó además que el Tribunal Constitucional ha determinado que utilizar la edad como parámetro exclusivo resulta contrario a los principios constitucionales, y agregó que los registros de tránsito evidencian que la mayoría de los accidentes son protagonizados por personas jóvenes, lo que, a su juicio, demuestra que la medida carece de base razonable y científica.

“Desde la Secretaría de Adultos Mayores del Partido Fuerza del Pueblo reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos y la dignidad de las personas mayores”, destacó.

Finalmente, García, quien también es integrante de la Dirección Central de FP, exhortó al INTRANT a revisar la disposición y adoptar políticas que garanticen inclusión, respeto e igualdad para todos los dominicanos, sin discriminación por edad.

“Proponemos que el límite no sea la edad para conducir, sino las condiciones físicas y de salud en que se encuentren las personas mayores de 65 años, en respeto al derecho de libre tránsito”, concluyó.