Línea Uno Teleférico seguía parada pese restablecer luz

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Luego del apagón general, todavía ayer la Línea Uno del Teleférico de Santo Domingo estaba fuera de servicio, pese a que las autoridades del sector informaron que el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado quedó restablecido en un 100 % a las 11:53 de la noche del lunes.

Además, los usuarios del Metro confrontaron dificultades en a tramos de la línea Uno, debido a intermitencias que apagaba trenes.

La Empresa Metropolitana de Transporte (MT) informó que la línea 1 del Teleférico de Santo Domingo estaba ayer paralizada debido las fluctuaciones de energía eléctrica que provocaron una falla en el sistema de acople del motor de socorro, lo que a su vez afectó el controlador.

En un comunicado explica que por razones de seguridad la línea no puede operar sin el sistema de socorro. Debido a esto tomó la decisión de recuperar las cabinas que quedaron paradas en el cable, trasladar a los usuarios a las estaciones y cubrir el trayecto de la línea con servicios de la OMSA.

Dice que resultado de todas las pruebas con los técnicos franceses de la empresa Poma, determinaron que el variador sufrió daños permanentes. De las otras líneas fue prestado el variador del sistema de socorro, cambiaron la pieza e hicieron las pruebas.

Indica que esto requiere de una programación con los técnicos franceses, para la puesta en marcha del sistema bajo todas las medidas de seguridad que requiere el sistema de transporte por cable.

Santos ve todo está bien

Tras la molestia genralziada, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que “con el sistema estabilizado”, activan los procedimientos de investigación técnica para determinar con precisión las causas del evento y qué los resultados serán comunicados “oportunamente”, por los canales oficiales.

Sostuvo que la recuperación fue desarrollada bajo estrictos criterios técnicos, garantizando la estabilidad de la frecuencia, balance entre carga, generación y la sincronización progresiva de los circuitos en todo el territorio.

Santos aseguro que estuvo en sesión permanente en las acciones junto a los principales líderes del sector eléctrico.