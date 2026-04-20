Embajada de Estados Unidos en RD advierte sobre graves consecuencias del fraude de visas

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La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana emitió este lunes un comunicado en el que alerta a la población sobre las distintas modalidades de fraude migratorio y las severas sanciones que conlleva incurrir en estas prácticas.

Según la entidad, el fraude puede presentarse de múltiples formas, incluyendo matrimonios realizados únicamente con fines migratorios, uso indebido de visas, robo de identidad, presentación de documentos falsificados o declaraciones fraudulentas en solicitudes oficiales.

El organismo diplomático enfatizó que mentir o presentar información falsa puede derivar en consecuencias graves, como la prohibición permanente para obtener una visa estadounidense, lo que impediría a la persona volver a ingresar a los Estados Unidos.

Asimismo, recordó que el proceso de verificación no concluye con la emisión de la visa.

Las autoridades migratorias mantienen una supervisión constante de los titulares para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes en territorio estadounidense.

La embajada subrayó que estas medidas buscan evitar el ingreso de personas que puedan representar una amenaza, como parte de su compromiso con la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.

Finalmente, exhortó a quienes tengan conocimiento o sospechas de fraude de visa o pasaporte a reportarlo a través del correo electrónico fraude@state.gov.

Al realizar la denuncia, se recomienda incluir el nombre completo de la persona involucrada, detalles relevantes del caso y datos de contacto para facilitar posibles investigaciones.