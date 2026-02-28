Llama a vivir patriotismo más allá de fanfarrias

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago. - El arzobispo metropolitano de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, abogó ayer por la honestidad cotidiana de los ciudadanos, la rectitud en contra de la corrupción, la protección del medio ambiente y los recursos naturales, como elementos esenciales para instaurar en el país un patriotismo verdadero.

“El patriotismo verdadero comienza en lo pequeño, en cumplir la ley, en no saltarse los semáforos en rojo, en pagar impuestos con rectitud, en rechazar la corrupción cualquiera que sea y el rostro que tenga. En actuar con transparencia en el trabajo, en la función pública o privada”, afirmó.

Dijo que el mayor aporte del ciudadano es convertir el amor a la patria en una conducta coherente, viviendo con ética, sirviendo con honestidad y trabajar por una nación más justa, solidaria y sostenible. Recordó que el patriotismo auténtico no se grita, se vive y se practica.

Monseñor Rodríguez llamó a revivir el patriotismo auténtico, no el que se queda en símbolos, fanfarrias y fuego artificiales, sino aquel que se expresa en el trabajo, la honestidad, el respeto mutuo y amor concreto por el país

En la homilía durante el tedeum en la Catedral Santiago Apóstol con motivo del 182 aniversario de la Independencia Nacional, el obispo de Santiago dijo que una nación se debilita cuando se normaliza la deshonestidad y esta se convierte en un principio. En cambio, agregó que, la nación se fortalece con ciudadanos que vivan con integridad.

Manifestó que para fortalecer el patriotismo, amar a la patria y la libertad conquistada por los padres de la Patria, se requiere de la participación responsable de todos los ciudadanos, integrándose a los procesos sociales y democráticos, ejerciendo un voto con conciencia, sin interferencia por la compra de votos, exigir y dar cuenta de las acciones y colaborar con iniciativas comunitarias. “La indiferencia debilita la nación y la participación la consolida”, afirmó.

Señaló que el espíritu patriótico se refleja con el cuidado de los más vulnerables, indicando que, promoviendo la justicia social, trabajando por la cultura de la paz y el respeto se logra la solidaridad concreta.

“La patria no es una idea abstracta, ese es el daño que le hacemos. Es una realidad encarnada en seres humanos y estructura fuerte de nación”. Para Monseñor Rodríguez amar la patria es demostrar amor por la tierra, sus ríos y montañas. Criticó la deforestación, la contaminación de los recursos y la minería que contamina fuentes y aniquila fuentes acuíferas.

La gobernación de Santiago, las autoridades educativas y el Ayuntamiento de Santiago, celebraron los actos del 182 aniversario de la Independencia Nacional. Las actividades iniciaron a las 8:00 de la mañana con el izamiento de la bandera dominicana y la entonación del Himno Nacional. En el Parque Duarte, se depositaron ofrendas florales en honor a Juan Pablo Duarte.