La alegría retornó a la familia de la adolescente Erammy Gabriela Cedeño Javier, de 13 años, quien duró 10 días desaparecida y fue rescatada sana y salva por la Policía Nacional y el Ministerio Público en Sabana Perdida, de Santo Domingo Norte.

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, resaltó la efectividad de la Policía de la región en la búsqueda de la menor de edad que desapareció el 7 de este mes, y que puso en vilo a los pobladores de su comunidad. “Quiero expresar mi más profundo reconocimiento al coronel Ramón Dicló Mateo, de la PN, director regional de La Altagracia, y a todo su equipo por la exitosa recuperación de una adolescente desaparecida en Higüey”.