Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La emoción marcó los actos conmemorativos por el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, donde asistentes y familiares del merenguero Rubby Pérez no pudieron contener el llanto al escuchar el tema “Sobreviviré”.

Durante la actividad, varios presentes se mostraron visiblemente afectados. Algunos lloraban en silencio, mientras que otros tuvieron que ser asistidos.

En la parte frontal de la misa, se observó a la diputada Lidia Pérez, hermana del artista, abrazada a Micaías Pérez, también su hermano, en un gesto de consuelo. Ambos lucían tristes.

El llanto marcó actos conmemorativos por Jet Set al sonar “Sobreviviré” de Rubby Pérez

El intérprete, conocido como “La voz más alta del merengue”, falleció el 8 de abril de 2025, cuando el techo de la discoteca colapsó a las 12:44 de la madrugada mientras se presentaba en tarima.

Sobre la tragedia

El 8 de abril de 2025, el techo de la discoteca Jet Set se desplomó sobre cientos de personas, provocando la muerte de 236 víctimas y dejando a más de 100 heridas, en uno de los hechos más trágicos registrados en el país en los últimos años.