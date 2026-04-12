Las lluvias de abril reavivan el debate: ¿cuál es el mes más lluvioso en RD?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Aunque muchos asocian las lluvias más intensas en República Dominicana con noviembre, y abril ha sorprendido con fuertes aguaceros, los datos cuentan otra historia.

El meteorólogo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Cristopher Florian, explicó al periódcio HOY que mayo es el mes más lluvioso seguido de junio, según datos respaldados por estudios climatológicos de largo plazo.

Meteorólogo Cristopher FlorianFoto cedida al periódico HOY

“Eso lo establece la climatología a través de datos de las precipitaciones basados en 30 años de pluviometría”, indicó.

El experto aclaró que, aunque en los últimos años se han registrado lluvias intensas en meses como abril o noviembre, aún no se puede afirmar que estos se hayan convertido en los más lluviosos.

“Todavía faltan más datos para decir que tanto abril como noviembre se han convertido en los meses más lluviosos. Para determinar la climatología de un área se necesitan 30 años de datos”, precisó.

Lluvias seguirán el fin de semana

De cara a los próximos días, Florian advirtió que las precipitaciones continuarán.

Indicó que las lluvias se incrementarán principalmente el domingo y se extenderán al lunes con mayor intensidad, lo que podría generar alertas ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas.