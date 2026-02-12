Lluvias débiles y pasajeras continuarán en provincias

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy lluvias débiles y pasajeras, con ráfagas de viento sobre localidades de Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, La Romana, La Altagracia, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega y Santo Domingo.

El organismo predictor del tiempo indicó en su último informe que las precipitaciones estarán presentes desde la mañana y que serán provocadas por el viento moderado del este/noreste.

Temperaturas bajas

Indomet prevé que las temperaturas seguirán bajas en gran parte del territorio nacional, debido al invierno y a la influencia del viento moderado a fuerte del nor/noreste,

Agregó que esas condiciones estarán más presentes en los sistemas montañosos, sierras y valles del país, donde además, podrían ocurrir ocasionales eventos de niebla.

En la Costa Atlántica, Meteorología recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a oleaje peligroso desde Bahía de Manzanillo, en Montecristi, hasta Cabo San Rafael, en La Altagracia. Mientras que en la caribeña, desde Isla Beata, Pedernales, hasta playa Barahona.