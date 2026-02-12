Dominicano detenido en Guinea: ¿Qué acciones ha realizado el MIREX al respecto?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) aseguró este miércoles que, desde principios de enero de este año, ha mantenido contacto diplomático con las autoridades de la República de Guinea, a fin de brindar la debida asistencia consular a Fabio Nicolás Espinal Núñez, el piloto dominico-estadounidense que permanece detenido en ese país junto a un compañero, acusado de violar el espacio aéreo durante una parada técnica para reabastecer combustible.

Asimismo, la institución indicó que, a través de distintas misiones bilaterales y multilaterales dominicanas con las autoridades de esa nación, también ha apelado al debido proceso judicial y al respeto de los derechos humanos del ciudadano.

“La Cancillería, a través de la Embajada Dominicana en Marruecos, se ha mantenido en comunicación con el piloto y sus abogados en Guinea; también con sus familiares en República Dominicana, a través de la Dirección de Protección a Nacionales en el Exterior del MIREX”, se le en un comunicado.

Sobre el caso

Además de Espinal Núñez, permanece detenido desde el pasado 29 de diciembre Bradley Scott Schlenke, de 63 años, oriundo de Chicago. Ambos pilotaban un jet privado Gulfstream GIV que transportaba a una familia brasileña de cinco personas, incluidos dos niños, en un vuelo desde Surinam con destino a Dubái.

De acuerdo con el New York Post, los pilotos mantuvieron comunicación constante con los controladores aéreos antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Ahmed Sékou Touré.

Sin embargo, las autoridades guineanas alegan que la aeronave no contaba con autorización para aterrizar, por lo que los acusan de ingreso ilegal al espacio aéreo, aterrizaje no autorizado y de comprometer la defensa nacional.

Aunque un tribunal de apelaciones ordenó su liberación provisional mientras se conoce el fondo del caso —bajo la condición de que permanezcan en el país y se presenten tres veces por semana ante las autoridades judiciales—, ambos continúan en prisión.

Según explicó Lauren Stevenson, prometida de Espinal Núñez, el fiscal se negó a ejecutar la orden debido a presiones del estamento militar.

Stevenson calificó la situación como angustiante y confusa, asegurando que los cargos son infundados y que tres jueces así lo han determinado.

El caso será ahora conocido por el Tribunal Supremo de Guinea. Mientras tanto, Espinal Núñez permanece recluido junto a exfuncionarios del gobierno encarcelados por el actual régimen.