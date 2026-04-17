Tras las lluvias piden vigilar los rebrotes de enfermedades

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

La vigilancia a enfermedades como la leptospirosis, la malaria y el dengue es una de las tareas inmediatas de las autoridades tras las lluvias que han afectado al país en la última semana. Infectólogos y epidemiólogo recomiendan a la población tomar medidas personales y a las autoridades mantener la vigilancia activa. Los doctores Clemente Terrero, infectólogo, Manuel Colomé y Carlos Manuel Féliz, epidemiólogos se refieren al tema.

La leptospirosis, una enfermedad bacterial que se transmite cuando las personas tienen heridas y hacen contacto con agua conta minada por la leptospira. Su impacto tiene alta mortalidad, requiere cuidado.

Epidemiólogos

Tanto Colomé como Féliz indican que las lluvias son buenas para la tierra y los seres humanos, pero que si no se toman las medidas, pueden acarrear desde afecciones infecciosas hasta virales, como gripe.

También pueden afectar a las personas con problemas gastrointestinales y diarrea. Se recomienda extremar las medidas de higiene, siempre, pero sobre todo en esta temporada de lluvia. En el Norte de República Dominicana decenas de comunidades han sido afectadas por las inundaciones que provocaron las lluvias. Esta temporada de lluvia y sol también puede contribuir a que se reproduzcan los criaderos de mosquitos, lo cual provoca dengue. La malaria también puede elevarse.

Existe el riesgo de contraer cólera, hepatitis A y fiebre tifoidea al entrar en contacto con aguas contaminadas, dijo Colomé.

También hay peligros de contacto directo porque incluso pequeñas heridas en la piel pueden servir como puerta de entrada para bacterias como el Staphylococcus aureus o E. coli, especialmente al sumergirse en aguas sucias de inundación. Por otra parte, hay riesgo de enfermedades transmitidas por roedores y vectores, las lluvias desplazan a los roedores, facilitando la propagación de la leptospirosis a través de su orina y heces.

Por otro lado, señalan que aumenta la proliferación de mosquitos, lo que incrementa el riesgo de dengue y malaria, Zika, Chikunguya y otros. En ese sentido, insisten en la vigilancia de la fiebre en la población, especialmente si la fiebre es después de haber estado expuesto al agua. Importante la fiebre, porque es un indicador crítico para buscar atención médica inmediata ante posibles complicaciones.

Además hay que cuidarse y tomar las medidas pertinentes para la prevención de hepatitis A, una enfermedad que se puede prevenir con vacunas. Aunque hay varios tipos, la transmisión por vía oral-fecal suele ocurrir por una higiene deficiente (no lavarse las manos tras ir al baño), el contacto con aguas residuales, hacinamiento y las malas condiciones de higiene, aumentan drásticamente el riesgo. Los tres médicos piden que se extreme higiene.