Lluvias provocan el desborde de la cañada Las 800, en Los Ríos

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Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron este miércoles el desbordamiento de la cañada Las 800, en el sector Los Ríos, generando preocupación entre los residentes de la zona.

El aumento del caudal ocasionó inundaciones en calles y viviendas cercanas, afectando el tránsito y poniendo en riesgo a decenas de familias que viven en áreas vulnerables.

Comunitarios reportaron que el agua avanzó rápidamente, sorprendiendo a muchos residentes y obligando a algunos a resguardar sus pertenencias para evitar mayores pérdidas.

Imágenes de Las 800

Aunque hasta el momento no se han reportado víctimas, los daños materiales podrían ser significativos

Los residentes reiteraron el llamado a las autoridades para que intervengan la zona, señalando que esta situación se repite cada vez que se producen lluvias intensas.