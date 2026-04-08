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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este miércoles que se mantienen seis provincias en alerta amarilla y once en alerta verde debido al riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

Las provincias en alerta amarilla son: Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, Distrito Nacional y Santo Domingo.

¿Qué provincias están bajo alerta amarilla y verde por las lluvias?

En alerta verde permanecen: Santiago Rodríguez, Elías Piña, Azua, Monte Plata, Dajabón, La Vega, Barahona, Santiago, Puerto Plata, Duarte (Bajo Yuna) y La Altagracia.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), las condiciones atmosféricas favorecen la continuidad de lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en distintas localidades del país, incluyendo el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Duarte, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Samaná, Monte Plata, El Seibo y Barahona, además de municipios de Elías Piña, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde y Monte Cristi.

Recomendaciones del COE

• Precaución a los conductores por la reducción de visibilidad y carreteras encharcadas.

• Abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua.

• Evitar el uso de balnearios en provincias bajo alerta.

• Mantener contacto con organismos de protección civil como Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional y Bomberos.

El COE reiteró que las lluvias de los últimos cinco días han saturado los suelos, lo que aumenta el riesgo de deslizamientos y crecidas súbitas.