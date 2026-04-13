Lluvias en República Dominicana: qué hacer y cómo protegerse ante inundaciones

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La furia de la naturaleza amortiguada en los terribles efecto del cambio climático, ha golpeado fuertemente varias naciones del mundo, incluyendo a la Republica Dominicana.

Las inundaciones urbanas y rurales producto de las lluvias que han sido alumbradas por combinaciones atmosféricas como vaguadas y sistemas frontales, han dejado varias personas muertas, siendo niños las victimas mortales mas frecuentes.

Persona mientras se ahoga (Foto modelo externa).

Producto de la inestabilidad que ataca al país, las autoridades estatales compuestas por el presidente, Luis Abinader y las de socorro rescate y meteorológicas se han dispuesto una serie de medidas entre ellas, la declaración de un estado de emergencia regional para 6 demarcaciones.

Asimismo anunciaron que para mediados de esta semana los aguaceros continuarán, ante esta situación surge una pregunta muy importante en aquellas personas que residen en zonas de máxima alerta o vulnerables a los efectos de los mismo.

¿Qué hacer y cómo protegerse ante inundaciones?

- Lo primero es estar informado de las condiciones reales del clima.

- Si están cerca de ríos, y el hogar es débil, acudir a los albergues y refugios cerca de su comunidad.

- Asegurar toldos, puertas y ventanas.

- Comida enlatada.

-Suficiente líquidos.

- Focos.

- Repelentes.

Y ante cualquier eventualidad comunicarse a estos contactos del COE y Defensa Civil y demás cuerpos de rescate y seguridad :

.. 911 – Sistema Nacional de Atención a Emergencias Defensa Civil: 809-472-8614 Policía Nacional: 809-682-2151 COE: 809-472-0909