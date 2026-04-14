Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Las fuertes lluvias, acompañadas de ráfagas de viento y granizadas, provocaron ayer múltiples daños en el Gran Santo Domingo, donde hubo reportes de árboles y postes eléctricos derribados, vehículos afectados, interrupciones del tránsito y extensos cortes del servicio eléctrico en varios sectores.

Uno de los incidentes más notorios ocurrió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde varios árboles cayeron dentro del campus, obstaculizando el paso de estudiantes. En el lugar, además, un poste del tendido eléctrico cayó sobre un vehículo.

También en la calle Santo Tomás de Aquino, a la salida del túnel de la avenida Avenida Ortega y Gasset en dirección hacia la UASD, los fuertes vientos derribaron árboles y postes del tendido eléctrico, dejando sin energía eléctrica a varios tramos de la zona.

Árboles aplastan vehículos

En el sector Gascue, varios puntos resultaron afectados por fuertes vientos. En la intersección de las calles Hermanos Deligne y Casimiro de Moya con la avenida Independencia, dos robles cayeron sobre varios vehículos estacionados, causando daños visibles.

En la calle José María Heredia casi esquina Independencia, el tendido eléctrico resultó afectado, se obstruyó el tránsito y dos vehículos sufrieron daños.

En esa zona, también se reportó caída de otro árbol que impactó varios automóviles y provocó la caída de un poste eléctrico.

En el sector Honduras, del Distrito Nacional, una camioneta y un carro fueron aplastados por un árbol que también afectó el tendido eléctrico, provocando interrupciones del servicio energético en el área.

Otro hecho similar fue el de la intersección de la calle Palo Hincado con la avenida George Washington, donde la caída de un árbol provocó la interrupción parcial del tránsito, generando congestión mientras brigadas trabajaban para despejar la vía.

Daños en Ciudad Colonial

En la Ciudad Colonial, en la calle 19 de Marzo, esquina Sánchez, varios árboles cayeron sobre un vehículo estacionado, provocando daños de consideración.

De igual forma, en la plaza Malecón Center se desprendió parte de una estructura metálica de su fachada, sin que se reportaran víctimas.

Durante un recorrido realizado por reporteros de este diario por esos sectores de la capital, fueron notorios los efectos de los fuertes vientos en distintas zonas del Distrito Nacional.

En videos difundidos en redes sociales, ciudadanos reportaron granizadas en Santo Domingo Este.

Ante la situación, unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, la Policía Turística, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este y contratistas de Claro Dominicana se desplegaron hacia las zonas afectadas, para retirar escombros y restablecer los servicios, en especial el eléctrico, que ha dejado sin luz a varios sectores.

Por efectos de una vaguada

Las autoridades atribuyen las precipitaciones y ráfagas de viento al fortalecimiento de una vaguada que incide desde hace días sobre el territorio nacional, por lo que exhortaron a la población a seguir las orientaciones del Centro de Operaciones de Emergencias y el Instituto Dominicano de Meteorología ante la continuidad de las lluvias.