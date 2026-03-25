Caso Yailin La Más Viral: cronología del arresto y las últimas noticias del momento

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La Policía Nacional informó este martes del apresamiento de la artista urbana Yailin La Más Viral (Jorgina Guillermo Díaz), durante un operativo realizado en el sector Los Mina, Santo Domingo Este, donde le fueron ocupadas dos armas de fuego en el interior de un vehículo de su propiedad.

La detención se produjo alrededor de las 11:47 de la mañana, cuando agentes de la Policía Preventiva y del DICRIM interceptaron a la detenida en la calle Aris Azar, mientras se encontraba en un vehículo marca Lamborghini, verde, placa Z007935.

Le acompañaban otras dos personas, cuyas identidades se hace reservas por el momento.

Lamborghini color verde

Armas ocupadas

Armas ocupadas

En el interior del vehículo fueron ocupadas: una pistola marca Glock 19, quinta generación, con selector de disparo, cargador y dos cápsulas y una segunda pistola marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.

Proceso en curso

Policía Nacional habla del caso Yailin La Más Viral

La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.

Las autoridades informaron que el caso sigue en fase de investigación para determinar la procedencia de las armas y posibles implicaciones legales.

Traslado a la cárcel preventiva de San Luis

Yailin arrestada

La cantante fue trasladada a la cárcel preventiva de San Luis tras la Policía Nacional ocuparle dos armas de fuego en el interior de un vehículo de su propiedad.

Lo que dicen los abogados

Declaraciones de los abogados

Los representantes legales de la cantante aseguraron que las armas halladas en el vehículo de su defendida no pertenecen a la artista.

Randy Joel Banks, Henry Romero y Josué García indicaron que "el Ministerio Público sabe de quiénes son".

Aseveraron que una de las personas que andaba con la urbana, sobre la cual no revelaron el nombre, admitió que lo incautado por la Policía Nacional es de su propiedad.

Los togados indicaron que Yailin desconocía que las armas estaban en su vehículo, puesto que la persona que supuestamente las introdujo lo hizo sin el consentimiento de la intérprete de "Mía".